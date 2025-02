Ministério Público do DF fiscalizará o carnaval para combater os assédios

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) atuará em prol do combate ao assédio e importunação sexual durante os blocos de carnaval em Brasília. A campanha “Pedi pra parar, parou! Depois do não, tudo é importunação” tem a missão de conscientizar os foliões sobre o respeito aos direitos das mulheres.



A campanha estará presente nos três territórios da folia do carnaval de Brasília. Serão montados palcos, áreas de alimentação acessíveis, sanitários e espaços de convivência em cada território. Nesses locais, serão distribuídos materiais informativos, como bottons, leques, adesivos e máscaras, com mensagens de combate ao assédio.

Segundo a ouvidora das Mulheres, a promotora de justiça Mariana Nunes, no carnaval, é preciso reforçar as medidas para combater o aumento dos casos de violência contra as mulheres. Ela lamenta que o carnaval "infelizmente ainda seja marcado por casos de importunação e violência contra as mulheres, devido à persistente ideia de que uma mulher vestida para festejar estaria à disposição dos homens."





Festança com segurança

Representantes do MPDFT irão fiscalizar os eventos na cidade ao longo de todo o carnaval para garantir a segurança das mulheres. Além de passar por locais onde ocorrerão blocos e festas, também serão feitas visitas aos centros de operação da segurança pública, para acompanhar os trabalhos e os registros de ocorrências.

A fiscalização do MPDFT será coordenada pelo procurador distrital dos direitos do cidadão, Eduardo Sabo, e contará com promotores de justiça de Defesa da Ordem Urbanística, de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, Ouvidoria das Mulheres e Núcleo de Gênero, além de servidores de diversas unidades, incluindo peritos do Ministério Público.

Em fevereiro, o Ministério Público expediu recomendação ao GDF e às Secretarias de Cultura, Turismo, Transporte e Mobilidade, Meio Ambiente, Segurança Pública; e aos administradores regionais, para que adotem as medidas necessárias à manutenção da ordem pública e da segurança da população, à preservação do meio ambiente, proteção do patrimônio público, social e cultural durante as festividades do Carnaval. Todos os órgãos envolvidos na operação dos eventos deverão elaborar relatórios relacionados às suas respectivas competências e encaminhar ao MPDFT.

A campanha é promovida pela Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC), Ouvidoria das Mulheres do MPDFT e Núcleo de Gênero (NG)