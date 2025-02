Motorista é preso por porte ilegal de arma de fogo em Sobradinho

Um homem suspeito de porte ilegal de arma de fogo foi preso por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 14º Batalhão (Gtop 34), nesta quarta-feira (26/2), em Sobradinho. O motorista foi detido após ser abordado em um cerco realizado pela PMDF, após ser flagrado dirigindo em alta velocidade.

A equipe do Gtop 34 se deparou com o veículo em alta velocidade e iniciou o cerco na região. O carro foi parado na altura da Quadra 3, onde o condutor, após a abordagem, informou aos policiais que possuía uma arma de fogo no veículo. Durante a busca no carro, os policiais encontraram um revólver calibre 38, com seis munições intactas, escondido embaixo do banco do motorista.

O motorista não apresentou documentação do armamento e foi detido em flagrante. O caso foi registrado na 35ª Delegacia de Polícia (DP), onde o homem foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.