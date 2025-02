Bombeiros apagam incêndio em uma casa em Sobradinho

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para socorrer um incêndio na quadra 15, Conjunto "E", de Sobradinho, na manhã desta sexta-feira (21/2). Ao chegarem ao local, as equipes se depararam com o fogo já alastrado em uma casa de alvenaria, atingindo boa parte da área construída.

As chamas se espalharam rapidamente pela residência devido a uma grande quantidade de material combustível presente no local. Porém, o incêndio foi controlado pelos militares, que conseguiram preservar uma parte considerável do imóvel, que não foi afetada pelo fogo.

Após controlarem o incêndio, as equipes de socorro realizaram o rescaldo, nome dado ao procedimento de segurança que evita a reincidência do fogo, e o gerenciamento dos riscos. A perícia do CBMDF e da Neoenergia foram acionadas e o dono do imóvel ficou responsável pelo local. Segundo os bombeiros, ainda não há informações sobre as possíveis causas do incêndio.