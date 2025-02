Procuradora do DF lança livro sobre tributação na era digital - (crédito: Material cedido ao Correio )

A procuradora do Distrito Federal, Luciana Vieira, lança nesta quinta-feira (27/2), a partir das 19h, o livro Tributação do Consumo na Era Digital, na Livraria da Travessa, no Casa Park.

Luciana assessorou a Comissão da Reforma Tributária na parte legal e, em seu livro, apresenta uma abordagem inovadora para a arrecadação de tributos, buscando evitar a sonegação e os chamados devedores contumazes. Especialista em tributação na era digital, ela propõe um novo modelo de cobrança inspirado em sistemas modernos.

“O livro surgiu da minha inquietação como procuradora há 16 anos. Percebia que muitos conceitos sobre impostos funcionavam na teoria, mas não na prática. Esse foi o tema do meu mestrado, e resolvi alinhar minha paixão por gestão e inovação para diagnosticar uma nova forma de tributação. Questionei por que os tributos não poderiam ser pagos diretamente ao Estado, considerando que temos um sistema bancário extremamente moderno. Esse novo modelo de arrecadação, chamado split payment, busca trazer essa mudança para o Brasil”, explica Luciana.





O split payment permite que a parcela do tributo destinada à União, estados e municípios seja separada automaticamente no momento da transação. Atualmente, os tributos são recolhidos mensalmente, mas, com esse novo formato, a dedução seria imediata, tornando o processo mais eficiente e seguro.