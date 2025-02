Assim como o Plano Piloto, Guará ganhará 400 novas lixeiras até março

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) vai instalar 600 novas lixeiras no Guará até o início de março. Já foram colocadas 490 unidades em locais de grande movimentação, e as 110 restantes seguem sendo distribuídas em diversos pontos.

As papeleiras — nome técnico do equipamento — têm capacidade para até 50 litros. Além de avenidas centrais no Guará I, já foram contemplados com a ação o Polo de Moda e as QEs 38, 40, 42 e 44.

A instalação é rápida, sendo executada em poucos minutos. A parte superior da papeleira, por onde o lixo é descartado, é presa a duas fitas de aço, que seguram a estrutura. Cada fita possui uma presilha que é fechada com um martelo. Após essa etapa, basta forrar a parte inferior da lixeira com um saco plástico adequado para armazenar os materiais descartados e prendê-la no encaixe.

Pintadas na cor cinza, as novas papeleiras são feitas de plástico, possuem o logotipo do SLU e são fixadas em postes, presas com uma alça metálica, ou em paredes. Cada uma possui 74,5 cm de altura, 42,5 cm de largura e 32 cm de profundidade, com uma abertura de 31 cm x 9,5 cm para o descarte de objetos de pequeno porte.

Plano Piloto

O SLU finalizou, nessa quarta-feira (26/2), a instalação de novas lixeiras em áreas estratégicas do Plano Piloto, contemplando pontos comerciais das Asas Sul e Norte e locais turísticos do centro de Brasília. Os equipamentos foram posicionados em locais de grande circulação para facilitar o descarte adequado de pequenos resíduos gerados pela população enquanto transita pelas ruas. Ao todo, serão 900 lixeiras, portanto, continuaremos o trabalho em novas localidades”, afirmou o diretor-presidente do SLU, Luiz Felipe Carvalho.

*Com informações da Agência Brasília