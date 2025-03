Homem com sinais de embriaguez atropela criança no Jardins Mangueiral - (crédito: Ailim Cabral )

Homem com sinais de embriaguez atropelou uma criança de 9 anos que andava de bicicleta, na quadra 08 do Jardins Mangueiral, na noite desta sexta-feira (28/2). O homem conduzia um carro modelo Fiat Palio e se negou a fazer o teste do bafômetro.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), trata-se de um atropelamento em baixa velocidade, a criança teve uma pequena escoriação no braço, sendo transportado ao Hospital Regional do Paranoá.