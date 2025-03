Fiquem atentos, foliões! Bandidos podem estar de olho nos seus cartões

Na animação do carnaval, foliões distraídos podem entregar o cartão aos vendedores e receber outro falso no lugar - (crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press)

Para muitos, o carnaval é a festa mais aguardada do ano, reunindo milhares de pessoas em blocos, festas e eventos. No entanto, em meio à animação, criminosos aproveitam a grande movimentação e a distração dos foliões para aplicar golpes financeiros, especialmente relacionados a cartões de crédito e de débito.

O delegado Erick Sallum, da 9ª Delegacia do Lago Norte, que atua no combate a fraudes, alerta que é fundamental redobrar a atenção ao usar o cartão durante o carnaval, principalmente em blocos de rua, onde as pessoas tendem a "baixar a guarda". "É importante sempre ter cuidado ao pagar com cartão, principalmente em compras de bebidas alcoólicas. Muitas vezes, a pessoa já ingeriu álcool e não presta atenção nos detalhes da transação", ressalta.

Segundo o delegado, o golpe mais recorrente envolve compras indevidas por cartão. "Os criminosos utilizam uma tática simples: usam máquinas clandestinas equipadas com 'chupa-cabra', que além de processar o pagamento, armazenam os dados da tarja magnética do cartão. Com essas informações, eles conseguem clonar o cartão e realizar compras posteriormente", explica. Esse tipo de golpe acontece, na maioria das vezes, em eventos de rua e com ambulantes não credenciados, tornando quase impossível rastrear o responsável após o crime.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Outra modalidade comum envolve cobranças indevidas ou valores alterados. "O golpista pode digitar um valor muito maior do que o combinado, como cobrar R$ 100 em vez de R$ 10. No clima de festa, muitas pessoas não conferem antes de autorizar a transação, especialmente ao pagar por aproximação", destaca o delegado.

No golpe conhecido como troca de cartão, o criminoso aproveita a distração do cliente para devolver um cartão semelhante ao original, mas com outra titularidade. "A pessoa entrega o cartão para pagamento e, sem perceber, recebe outro muito parecido, enquanto o golpista fica com o verdadeiro. Como muitos sites aceitam compras on-line apenas com o número do cartão e o código de segurança, os criminosos podem utilizá-lo na internet sem precisar da senha", alerta Erick Sallum.

O perigo da aproximação

O pagamento por aproximação (NFC) também é um alvo fácil para criminosos. "Em locais com grande aglomeração, golpistas circulam com maquininhas de cartão tentando aproximá-las discretamente de bolsos e bolsas de pessoas distraídas. Basta um toque rápido para que o pagamento seja realizado sem que a vítima perceba", explica o delegado.

Para evitar esse golpe, ele recomenda algumas medidas de proteção, como guardar o cartão em local seguro e de difícil acesso e configurar um limite baixo para pagamentos por aproximação no aplicativo do banco. Além disso, o delegado aconselha o uso de carteiras com proteção antifurto RFID ou, como alternativa, envolver o cartão em uma camada de papel alumínio. O folião também pode comprar uma bolsa de Faraday, que bloqueia sinais externos e impede cobranças indevidas."

Caí no golpe, e agora?

Caso perceba uma transação fraudulenta, a primeira ação deve ser entrar em contato com o banco para bloquear o cartão e contestar a compra. "Quanto mais rápido for o aviso ao banco, maiores as chances de evitar um prejuízo", enfatiza o delegado.

Além disso, é essencial registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil, o que pode ser feito de forma rápida e prática, por meio da Delegacia Eletrônica, disponível no site da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O delegado orienta os foliões que evitem entregar o cartão para terceiros e sempre conferir, cuidadosamente, o valor da compra antes de confirmar a transação. "Pequenas precauções podem evitar grandes dores de cabeça e garantir um carnaval seguro e sem prejuízos", conclui Erick Sallum.