CB Folia vai premiar os melhores do carnaval; saiba como participar!

Pré-carnaval no Bloco Suvaco da Asa, no sábado (22/2) - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)

O Prêmio CB Folia está na 8ª edição e reconhece a importância do carnaval na capital federal. Organizado pelo Correio Braziliense, pela TV Brasília e pela Clube FM, o concurso avaliará o Melhor bloco de rua (1º, 2º e 3º lugares), o Melhor momento, a Melhor fantasia adulta e a Melhor fantasia infantil. Os veículos de comunicação farão cobertura diária, em tempo real, ao longo dos quatro dias de folia. Os vencedores serão conhecidos em 7 de março, às 13h, ao vivo, pela TV Brasília.

A categoria de Melhor bloco de rua tem resultados em primeiro, segundo e terceiro lugares por análise do júri e também um primeiro lugar pela votação popular, realizada exclusivamente no site do Correio. Para se cadastrar, é necessário utilizar uma conta do gmail para validar o voto. Cada e-mail poderá votar apenas uma vez.

Pelos jurados, os blocos serão avaliados entre 28 de fevereiro e 5 de março, recebendo notas de 0 a 10 nos critérios: animação do bloco (peso 5), estrutura (peso 2), sustentabilidade (peso 1) e respeito ao próximo (peso 2).

A escolha do Melhor momento será feita pela equipe do Correio, que acompanha todo o festejo e selecionará uma situação marcante do carnaval 2025.

Já quem deseja participar do prêmio de Melhor fantasia deve enviar as próprias fotos por meio do site oficial. O júri analisará os trajes, de acordo com os critérios de criatividade, originalidade e relevância. As imagens devem ser enviadas em formato jpeg, com boa qualidade, e acompanhadas de nome completo, e-mail e número para contato.