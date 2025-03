"Vai Quem Fica", o bloco misterioso, alegra a manhã da Asa Norte

Bloco mais misterioso da Asa norte, o Vai Quem Fica já deu as boas-vindas ao feriado, iniciando o samba logo no inicio da manhã deste sábado (1º/3). Com o início da concentração às 7h30, na 307 Norte, o desfile seguiu pela quadra, cheio de famílias e foliões das mais diversas idades.

Regado a muito confete, espuma, purpurina e marchinhas antigas, o VQF é um bloquinho como aqueles de antigamente. Com mais de 10 anos de história, já tem seus fãs, que aguardam ansiosamente pela diversão todo ano.

Convite do Vai Quem Fica, com enigma sobre o local da concentração (foto: Reprodução)

Mariana de Andrade, de 46 anos, sempre vai ao cortejo que, segundo ela, já é um esquenta para o resto do feriado. “Eu adoro o Vai quem Fica porque é mais tradicional e tranquilo para trazer as crianças. As músicas que tocam são boas”, diz a assessora, que veio vestida de dente de Leão e acompanhada da filha Laura, de 3 anos, fantasiada de Lilo.

















Um dos chamativos do evento é sua imprevisibilidade. Conhecido como o “bloquinho secreto”, o VQF só divulga seu local no dia de sua saída, por meio de um enigma, divulgado em grupos de WhatsApp. Este ano, o cortejo partiu da comercial da 307, em frente à padaria Savassi.

Quem já espera o bloco fica sempre atento a descobrir onde ele acontece. “A gente vem sempre, somos amigas há anos, desde antes deles nascerem. Viajamos juntos, saímos juntos. Estamos adorando a bagunça hoje”, contou Ana Teresa Marino, de 43 anos. Ela e as amigas, Andrea Barreto, 46, e Luana Pinheiro, 44, trouxeram as crianças, que são também amigos, para curtir o bloquinho. Valentina, 11, Anitta, 10, Gustavo, 9, e Helena, 11, vieram vestidos de cartas de Uno.