Tesourinha agita o centro de Brasília na frente da Torre de TV

O bloco da Tesourinha começou às 16h, deste domingo (2/3) na fonte da Torre de TV e vai até às 22h. No fim da tarde, o clima ainda era familiar, com pessoas de todas as idades aproveitando diferentes ritmos, sobretudo o frevo.

Conforme foi escurecendo, a festa foi ficando mais adulta, mas a sensação de segurança e tranquilidade não se perdeu.

Veja fotos do carnaval pela cidade



































































































A servidora pública Carolina Ferreira, 43 anos, e o mecânico de helicóptero Hélio Otávio, 37, são, respectivamente, do Rio de Janeiro e Salvador e depois de viajar bastante curtindo o carnaval em dupla, preferem a tranquilidade dos bloquinhos de Brasília.

O que mudou? A chegada da brasiliense Alice Ferreira, 12, que herdou o amor dos pais pela festa. “A gente sempre amou, viajou, pulou em bloco e foi para as festas. Hoje continuamos aproveitando, mas preferimos a segurança e a economia de ficar em Brasília”, comenta Carolina.

Alice e os pais, Carolina Ferreira e Hélio Otávio (foto: Luis Nova. Esp CB/DA Press)

CB Folia

Organizado pelo Correio Braziliense, TV Brasília e Clube FM, o CB Folia chega à 8ª edição premiando os melhores blocos, momentos e fantasias.

O público pode votar no Melhor Bloco de Rua até 5 de março, enquanto o júri técnico escolherá os vencedores nas categorias Melhor Bloco de Rua (1º, 2º e 3º lugares), Melhor Momento, Melhor Fantasia Adulta e Melhor Fantasia Infantil.

Os blocos serão avaliados com notas de 0 a 10 nos critérios animação (peso 5), estrutura (peso 2), sustentabilidade (peso 1) e respeito ao próximo (peso 2).

Para disputar os prêmios de Melhor Fantasia Adulto e Melhor Fantasia Infantil, os foliões poderão enviar suas próprias fotos pelo site oficial. O júri analisará as imagens segundo a criatividade, originalidade e relevância da fantasia. O envio deve ser feito em formato jpeg, com boa qualidade, e acompanhado de nome completo, e-mail e telefone para contato.



Os vencedores serão anunciados em 7 de março, às 13h, com transmissão ao vivo no DF Alerta, da TV Brasília.