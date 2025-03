Pets e tutores com samba nas patas e nos pés na folia brasiliense

A folia brasiliense, que conquistou adultos e crianças, também é curtida por animais de estimação. Neste domingo (2/3), a psicóloga Patrícia Costa, 33 anos, e o profissional de tecnologia Inácio Marques, 42, moradores da Asa Sul, saíram cedo de casa para curtir a folia com a cadelinha Ayla, 8.

Fantasia de Mulher Maravilha e com brilhos colados na testa, a cachorrinha virou atração no bloco das Montadas. “A Ayla já esteve no carnaval várias vezes. Ela gosta muito, mas fica mais quietinha e não gosta que as pessoas se aproximem muito dela, porque, daí, fica brava”, brincou.

A roupa da super-heroína foi escolhida porque, segundo os tutores, é uma personagem fácil de ser identificada. “Ela (Ayla) faz sucesso. É como se estivesse na passarela. O pessoal para, todo mundo quer falar (com ela)”, explicou Marques.

Durante a folia, os tutores carregam a amiga de quatro patas num "canguru" — espécie de mochila que adulto veste, tanto nas costas como frontalmente, para carregar, geralmente, bebês. De acordo com eles, o equipamento dá mais conforto à cadelinha.

CB Folia

Organizado pelo Correio Braziliense, TV Brasília e Clube FM, o CB Folia chega à 8ª edição premiando os melhores blocos, momentos e fantasias.

O público pode votar no Melhor Bloco de Rua até 5 de março, enquanto o júri técnico escolherá os vencedores nas categorias Melhor Bloco de Rua (1º, 2º e 3º lugares), Melhor Momento, Melhor Fantasia Adulta e Melhor Fantasia Infantil.

Os blocos serão avaliados com notas de 0 a 10 nos critérios animação (peso 5), estrutura (peso 2), sustentabilidade (peso 1) e respeito ao próximo (peso 2).

Para disputar os prêmios de Melhor Fantasia Adulto e Melhor Fantasia Infantil, os foliões poderão enviar suas próprias fotos pelo site oficial. O júri analisará as imagens segundo a criatividade, originalidade e relevância da fantasia. O envio deve ser feito em formato jpeg, com boa qualidade, e acompanhado de nome completo, e-mail e telefone para contato.

Os vencedores serão anunciados em 7 de março, às 13h, com transmissão ao vivo no DF Alerta, da TV Brasília.