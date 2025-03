Bloco das Montadas reforça diversidade e alegria na área central

Ruth Venceremos: "A gente (As Montadas) entrou na 'tradicionalidade' do carnaval de Brasília" - (crédito: Letícia Guedes - CB/DAPress)

Música — do funk ao axé tradicional —, cores, glitter e, sobretudo, representatividade de gênero abundaram, na tarde deste domingo (2/3), no Bloco das Montadas. Iniciado em 2018, o grupo carnavalesco reuniu, no coração de Brasília, muitas pessoas com um único objetivo: festejar.

A Fundadora do bloco, Ruth Venceremos, não escondeu a emoção ao falar da celebração que, "de extrema miscelânea" — segundo suas palavras —, tornou-se tradicional em solo brasiliense, como considera.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Meu coração está a mil! Estou com os olhos cheios de lágrimas ao ver a 'boniteza' que tá isso aqui. Tanta gente diversa curtindo o Bloco das Montadas, que caiu na graça do povo do Distrito Federal. A gente entrou na 'tradicionalidade' do carnaval de Brasília sendo a diversidade”, declarou.



Pouco após o bloco começar sua apresentação, muitas pessoas se aglomeraram em frente ao palco das Montadas. Para Ruth, 2025 será uma edição histórica. “Eu não dúvidas de que, este ano, registraremos um recorde histórico no carnaval de Brasília. É um bloquinho de todas as pessoas, e que acolhe bem. A gente tem uma equipe capacitada e treinada. Colem com a gente!”, convidou a fundadora. Ela disse que ano passado reuniram 60 mil foliões.

Loyola (E) e Luduvici homenagearam, respectivamente, Fernanda Montenegro e Fernando Torres no bloco (foto: Letícia Guedes - CB/DAPress)

Admiradores



O servidor público Alzirio Luduvici, 50 anos, encontrou no Bloco das Montadas uma oportunidade para homenagear Fernanda Torres, que concorre ao Oscar na noite deste domingo (2/3). “Hoje, nós temos que homenagear essa atriz maravilhosa". Ele disse não ter dúvidas de que a estatueta de Melhor Atriz será dela.

Por sua vez, o radialista Alexandre Loyola, 50, amigo de Luduvici, exibia a caraterização da mãe de Fernanda. El comentou: “Vim como (Fernanda) Montenegro em referência à melhor atriz do país e, com o meu amigo, trouxe 'minha filha, Fernanda Torres' (referindo-se à fantasia vestida pelo servidor público)”.

Casados há 11 anos, Enilson Ferreira Bastos, 62, e Nelson Cosmo, 45, estudante em enfermagem, são assíduos frequentadores do bloco, que acompanham desde sua primeira edição há sete anos. Para eles, o grupo é o melhor do carnaval de Brasília por ser divertido e diversificado.

Veja fotos do carnaval pela cidade