Esplanada Diversidade: Raparigueiros arrasta foliões para o centro de Brasília

A Esplanada dos Ministérios virou uma grande festa a céu aberto neste domingo (2/3), por conta do desfile do Bloco Raparigueiros. O evento, que começou às 16h, reuniu milhares de foliões de todas as idades, reafirmando a tradição carnavalesca da capital federal, com muito Axé Music.



A festa não deixou de ter muita diversidade e até fantasias com crítica social. No meio da multidão que lotava a Esplanada, Wanessa Ferreira, de 44 anos, acompanhava com atenção cada passo do filho Lincoln Ferreira, 16. Diagnosticado com autismo moderado, o jovem se destacava entre os foliões não apenas pelo abafador de ruídos que usava nos ouvidos, mas pelo sorriso aberto ao observar as pessoas ao seu redor. “Ele gosta de estar no meio das pessoas. Todo autista é carinhoso. Eles precisam socializar, e não ficarem presos dentro de casa”, explica a mãe.

Wanessa Ferreira, Lincoln Ferreira e Cérvulo Pereira (foto: Luis Nova. Esp CB/DA Press)

A família tem frequentado o bloco Raparigueiros há alguns anos, sempre respeitando o tempo de adaptação do filho. Além da folia, a mãe destaca a importância da inclusão em eventos públicos. Para ela, espaços como o Carnaval são oportunidades para que Lincoln interaja e desenvolva habilidades sociais. “O lugar do autista é onde ele quiser estar. As pessoas têm que respeitar as condições deles”, enfatiza. Com o marido, Cérvulo Pereira, 48, ao lado, Vanessa celebra a evolução do filho e a tranquilidade proporcionada pela segurança reforçada do evento.

Crítica com humor



No meio da multidão que agitava o bloco, um folião chamava a atenção: pintado de branco, luvas e um enorme sorriso no rosto, Luan Thomas, 26, circulava fantasiado de Zé Gotinha, o mascote da vacinação no Brasil. Mas a escolha da fantasia ia além da brincadeira. “Infelizmente, há um tempo atrás, tivemos um governo que desestimulou a vacinação. Mas não tem jeito, a gente tem que se vacinar, porque é uma questão de saúde pública”, afirmou, enquanto distribuía “picadas” simbólicas aos foliões que passavam por ele.

Luan Thomas, o Zé Gotinha (foto: Luis Nova. Esp CB/DA Press)

Entre um bloco e outro, Luan aproveitava o Carnaval para espalhar sua mensagem de conscientização. “Estamos aqui para curtir, mas com responsabilidade. Não dá para repetir 2020, quando todo mundo se infectou. Agora, vacinados, podemos aproveitar em paz e com saúde”, explicou. Desde o dia anterior, já havia passado por sete blocos e segue firme, garantindo que sua energia – e sua campanha – não vão parar tão cedo.

CB Folia: melhor bloco de Brasília



Organizado pelo Correio Braziliense, TV Brasília e Clube FM, o CB Folia chega a 8ª edição premiando os melhores blocos, momentos e fantasias. O público pode votar no Melhor Bloco de Rua até 5 de março, enquanto o júri técnico escolherá os vencedores nas categorias Melhor Bloco de Rua (1º, 2º e 3º lugares), Melhor Momento, Melhor Fantasia Adulta e Melhor Fantasia Infantil.

Os blocos serão avaliados com notas de 0 a 10 nos critérios animação (peso 5), estrutura (peso 2), sustentabilidade (peso 1) e respeito ao próximo (peso 2).



Para disputar os prêmios de Melhor Fantasia Adulto e Melhor Fantasia Infantil, os foliões poderão enviar suas próprias fotos por meio do site oficial. O júri analisará as imagens segundo a criatividade, originalidade e relevância da fantasia. O envio deve ser feito em formato jpeg, com boa qualidade, e acompanhado de nome completo, e-mail e telefone para contato. Os vencedores serão anunciados em 7 de março, às 13h, com transmissão ao vivo no DF Alerta, da TV Brasília.