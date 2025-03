Furtos são maioria dos casos registrados no carnaval

Os militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF), nos últimos três dias, atenderam a apenas um caso relacionado com o carnaval: uma senhora de 74 anos, que teve tontura e fraqueza - (crédito: Divulgação/SSP-DF)

Um total de 106 ocorrências foram registradas — desde o início oficial do carnaval (sábado) até o fim da tarde de segunda-feira (3/3), de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF). Segundo a pasta, dos casos computados até o momento, 72,6% estavam relacionados a furtos diversos, como de aparelhos celulares.

Os militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF), nos últimos três dias, atenderam a apenas um caso relacionado com o carnaval: uma senhora de 74 anos, que teve tontura e fraqueza. Ela foi atendida e se recuperou, sem precisar ser hospitalizada.

A SSP-DF realiza uma campanha de conscientização para o carnaval, com cards e vídeos sobre o respeito à diversidade, combate à violência de gênero, cuidados no trânsito — com ênfase no alerta de que álcool e direção não combinam — e cuidados com saúde nos dias de folia. O respeito à mulher é um dos principais temas da campanha.

A execução é monitorada pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), envolvendo outros 31 órgãos, além de instituições e agências do governo local e federal. Os centros de comando e controle das corporações, instalados na Cidade da Segurança Pública, no estacionamento da Torre de TV, oferecem suporte para o acompanhamento contínuo dos 18 eventos carnavalescos cadastrados, que ocorrem ao longo do dia, reunindo milhares de foliões.

Entre as medidas de segurança, a PM está realizando revista para recolher armas e garantir a segurança dos participantes de ventos públicos carnavalescos. O trabalho conta com o apoio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), que auxilia na detecção de substâncias ilícitas.

A capitã Vanessa Valadares, do Centro de Comunicação Social da PMDF, recomenda: "É importante adotar alguns cuidados simples, como manter o celular guardado em bolsos frontais ou em doleiras, sempre próximo ao corpo. Evite usar o aparelho enquanto estiver em meio a grandes aglomerações e, se precisar utilizá-lo, procure um local mais reservado", aconselhou.

Nesta segunda-feira (3/3), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizou ações educativas em diversos eventos carnavalescos, como Bloco das Flores, Brilho Cor e Som, Galinho de Brasília, Baratona, Divinas Tetas, Bloco do Amor, Deficiente e a Mãe, Meninos da Ceilândia e Axé Dudu.

Ao todo, as ações alcançaram aproximadamente 9 mil pessoas. Somente no Bloco do Detran-DF, montado no Parque da Cidade, cerca de 600 participantes foram diretamente impactados. Com a campanha "Vem, pode vir, só não rola beber e dirigir", o Detran-DF levou ao público apresentações teatrais, jogos interativos e intervenções artísticas, como mímicos e bonecos, para conscientizar as pessoas sobre a importância da segurança no trânsito.