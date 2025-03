Guitarrista dos Titãs, Tony Bellotto passará por cirurgia de câncer

O guitarrista da banda de rock paulista Titãs, Tony Bellotto, publicou, nesta segunda (3/3), um vídeo que revela o diagnóstico de câncer de pâncreas e uma futura cirurgia. "Fazendo um exame de rotina, eu fui diagnosticado com tumor no pâncreas e vou passar por uma cirurgia assistido pela doutora Fernanda Capareli e pelo Doutor Marcelo Cerqueira César Machado", disse

Durante o período de tratamento, Tony antecipa que se afastará temporariamente do palco, mas a banda seguirá com a agenda planejada acompanhada do músico Alexandre de Orio. “Logo que eu me recupere, eu vou retornar aos shows e às minhas atividades profissionais. Então, desde já quero agradecer aos pensamentos, palavras e mensagens de apoio e de carinho. E pedir que vocês não sofram. Sem drama."

Tony expressa estar tranquilo e confiante, se inspirando em Branco Mello, que passou por tratamentos difíceis e atualmente segue com a rotina artística. “Enfrentando tudo com coragem e dignidade. Nos vemos em breve", destacou.

A banda também divulgou um comunicado sobre o diagnóstico do guitarrista e anunciou a pausa profissional dos palcos. “Logo que se recupere, Tony retomará suas atividades profissionais. Os Titãs agradecem o carinho e o apoio de todos", completou o grupo.

A clássica formação dos Titãs contava com Arnaldo Antunes, Tony Bellotto, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Marcelo Fromer (1971-2001). Atualmente, somente Branco e Sérgio permanecem na banda, que comemorou quatro décadas de trajetória em 2023.