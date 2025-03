Três mortes em acidentes nas vias durante o carnaval

Três pessoas morreram e uma quarta — que está viva — precisou de atendimento médico devido a acidentes automobilísticos, no Distrito Federal, ocorridos de domingo (2/3) até esta segunda-feira (3/3). Entre as vítimas, duas delas perderam a vida atropeladas — uma, atingida por um motorista. Esse condutor foi o terceiro registro fatal porque, após o atropelamento, bateu contra uma árvore, o que provocou o incêndio do carro que dirigia sem que conseguisse escapar das chamas. Por outro lado, o sobrevivente teve lesões no rosto. De acordo com o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), entre a última sexta-feira e a madrugada desta segunda-feira (3/3), 1.760 indivíduos ao volante foram abordados em fiscalizações realizadas, em várias regiões administrativas, para coibir possíveis infrações, além de outras irregularidades.

Das mortes, todas no domingo (2/3), duas foram na DF-180, na altura da Ponte Alta, no Gama. Um homem de 64 anos que caminhava pela via foi surpreendido por um carro que, após atingi-lo, se incendiou matando o condutor. A terceira se deu na BR-070, em Ceilândia Norte, onde um jovem de 27 anos foi colhido pelo automóvel de um motorista embriagado, como informou a Polícia Militar (PMDF). Por outro lado, nesta segunda-feira (3/3), um homem de 40 anos sobreviveu a um atropelamento, no Recanto das Emas. Ele teve cortes nos lábios e hematoma na região dos olhos, e por isso precisou de atendimento em unidade hospitalar. Nenhum dos envolvidos nas ocorrências teve seus nomes divulgados pela PMDF ou pelo Detran-DF.

Sobre o acidente em Ceilândia Norte, policiais informaram que se constatou a embriaguez de quem dirigia. Por isso, recebeu os registros de homicídio culposo na direção de veículo automotor e atropelamento fatal de pedestre. O acusado, segundo os agentes, teve de ser levado a um hospital porque estava bastante alcoolizado.

No ocorrência na Ponte Alta do Gama, investigadores encarregados do caso disseram que não ficou constatado se o motorista, que morreu queimado, havia bebido. O acidente foi filmado por outro condutor, que estava atrás do veículo — que atropelou e matou outra pessoa. As imagens mostram que, antes de atingir um pedestre, o automóvel trafegava em zigue-zague pela via.

No início da gravação, é possível ver o carro invadindo a pista contrária e trafegando, inclusive, pelo acostamento da estrada. Em vários momentos da filmagem, cenas de outros motoristas que vinham em direção contrária, piscavam os faróis como forma de aviso para evitar colisões (acesse o QR Code ao lado).

O vídeo a que o Correio teve acesso tem menos de um minuto. Aparentemente ele foi editado e teve trechos acelerados.

Cuidados

De acordo com o Detran-DF, entre a última sexta-feira e a madrugada desta segunda-feira (3/3), a Operação Carnaval Seguro — com pontos de checagem no Eixo Monumental, Sudoeste, Recanto das Emas, Ceilândia, Taguatinga, Planaltina, Riacho Fundo I, Asa Sul, Asa Norte e Águas Claras — realizou 1.695 testes de etilômetro.

Como resultado, 190 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, sendo que 37 eram inabilitados e 21 conduziam veículo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. Além disso, foram identificadas 40 motocicletas com escapamentos irregulares e registradas 145 infrações por motivos diversos. Ao todo, 68 veículos foram removidos para os depósitos. A PMDF informou que, até a tarde de desta segunda-feira (3/3), três pessoas haviam sido presas por alcoolemia, sendo que houve 256 autuações, sábado e domingo (2/3), nas vias do DF e nas rodovias.