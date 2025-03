Nota Legal: contribuintes têm até 12/3 para se habilitarem ao sorteio

Os contribuintes que querem participar do sorteio do programa Nota Legal e ainda não estão habilitados têm até 12 de março para fazer regularização. O primeiro sorteio deste ano está marcado para 21 de maio.

Para saber se estão habilitados, os consumidores devem acessar o portal do Nota Legal e entrar na área restrita no menu “Sorteio”, opção “sorteio eletrônico PNL-1° semestre de 2025”.

Caso não esteja habilitado, o interessado pode regularizar seus débitos com pagamento total ou com parcelamento por meio do site da Receita do DF.

O prêmio principal dobrou e será de R$ 1 milhão. Ao todo, serão 12,6 mil prêmios, totalizando R$ 3,5 milhões. Esse valor inclui dois prêmios de R$ 200 mil; três de R$ 100 mil; e quatro de R$ 50 mil.

Descontos



Além do sorteio, os cadastrados no programa podem obter abatimento no pagamento do IPTU e do IPVA.

Neste ano, o total de indicações somou R$ 93,3 milhões para desconto em ambos.

Com informações da Agência Brasília