Fiéis lotam Santuário Santo Antônio na quarta-feira de cinzas; vídeo

Nesta quarta-feira (5/3), que marca o início da Quaresma no catolicismo, fiéis de todas as idades saíram de casa, logo pela manhã, com destino à missa, para receber, na testa, a cruz de cinzas. No Santuário Santo Antônio, localizado na 911 Sul, uma grande fila formou-se em frente ao padre na hora da benção.

Entenda

A data, no calendário cristão, é caracterizada por ser um dia de jejum e de abstinência de carne para os católicos. A tradição ocorre sempre 40 dias antes à Páscoa.

O dia é chamado assim porque, durante as missas, há um momento em que o padre e seus ministros abençoam cada um dos fiéis presentes colocando um pouquinho de cinzas sobre a cabeça deles ou desenhando, com os dedos, uma cruz na testa dessas pessoas. Nesse momento, podem ser ditas duas frases: “Convertei-vos e crede no Evangelho”, como um lembrete à necessidade cristã de constante aprimoramento espiritual; ou “Das cinzas vieste, às cinzas retornarás”, que recorda a brevidade da vida.

Horários

Além das missas que ocorreram na manhã desta quarta-feira, serão celebradas missas na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, na Esplanada dos Ministérios, às 19h, e no Santuário Santo Antônio, na 911 Sul, também às 19h.

