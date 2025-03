Ciclista morre após ser atropelado no Jardim Botânico

Um idoso morreu ao ser atropelado nesta Quarta-feira de Cinzas (5/3), enquanto atravessava a pista em uma bike motorizada, na via de acesso ao novo viaduto do Jardim Botânico, sentido Brasília-DF. Moradores da região alegam que o trecho tem histórico de acidentes e que a mudança de faixa no local é muito arriscada.

Edna Ferreira Alves, 33 anos, vendedora de flor na região, contou que a roda soltou da bicicleta e rolou para longe. “O ciclista tentou atravessar a pista no ponto que acaba a ciclovia. Havia um caminhão que tampava a visão da motorista do carro e do ciclista. Quando o ciclista conseguiu atravessar na frente do caminhão se deparou com o carro, sem dar tempo de reação para os dois”, relatou.

A jovem motorista do carro, modelo Onix Plus da cor prata, em prantos, disse ao Correio que não estava em condições de se manifestar. A Família do senhor, de 76 anos, preferiu não deu declarações. Visivelmente emocionados, os familiares recolheram a bike motorizada. O sapato do senhor foi encontrado a alguns metros de distância, na ciclovia próxima ao local do acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) informou, em nota, que atendeu a ocorrência às 12h43, empenhando uma aeronave de resgate. “Ao ser avaliado pelos militares, foi constatado que (ele) se encontrava em parada cardiorrespiratória. Imediatamente, as guarnições, apoiadas por uma equipe do SAMU e pelo resgate aéreo, iniciaram os protocolos para reanimação cardiopulmonar. Após aproximadamente 40 minutos de manobras, o senhor não reagiu e seu óbito foi declarado”, concluiu .

A via foi totalmente interditada para o atendimento. A PMDF e a PCDF foram acionada para o local.

