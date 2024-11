Viaduto do Jardim Botânico é inaugurado nesta sexta-feira (8/11)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, participou, nesta sexta-feira (8/11), da cerimônia de inauguração do Viaduto do Jardim Botânico, localizado no cruzamento da DF-001 com a DF-035, próximo à antiga Escola de Administração Fazendária. Mesmo usando muletas, devido a uma condição óssea que exige exames e possivelmente uma cirurgia, o governador demonstrou entusiasmo com o projeto que contou com o investimento de R$ 33,5 milhões e auxiliará o tráfego de 50 mil motoristas diariamente.

Durante a inauguração, Ibaneis destacou a importância do investimento e o esforço em acelerar obras no Jardim Botânico. "É muita alegria para nós todos ver o desenvolvimento do Jardim Botânico e de toda a região, com novas empresas, empregos e renda para a população. Esse governo não para e não cansa de investir. Nossa meta é garantir um futuro de crescimento para toda Brasília", enfatizou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O governador também anunciou que a próxima etapa será a construção do viaduto na DF-463, cuja licitação já foi publicada. “No início do ano que vem, voltaremos aqui para dar ordem de serviço em mais uma obra que vai resolver de forma definitiva os problemas de trânsito da região”, completou.

O secretário de Obras, Valter Casimiro, também celebrou a entrega. “Hoje é dia de agradecer. Agradecer a toda a equipe do DER, a todos os trabalhadores que estiveram aqui dia após dia para fazer esse projeto acontecer. Este viaduto é um marco, uma obra grandiosa que vai beneficiar tanto quem utiliza o transporte público quanto o carro particular”, declarou. O chefe da pasta ainda destacou a continuidade dos investimentos para atender o crescimento da cidade. “O governo está preparado para continuar com esses investimentos, porque Brasília é uma cidade dinâmica e merece todo esse desenvolvimento, afirmou

O presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Fauzi Nacfur também ressaltou a importância da nova infraestrutura para a região, que abrange bairros como São Sebastião e Tororó. Fauzi destacou o dinamismo do crescimento local e a necessidade de obras viárias para atender à demanda da população e dos veículos. “Temos hoje dois milhões e cem veículos rodando na cidade. Esse tipo de obra é essencial para o trânsito e a qualidade de vida dos moradores”, comentou.

Em discurso, o administrador do Jardim Botânico elogiou a obra e enfatizou a importância para a população que esperava pela iniciativa há mais de 20 anos. “Essa foi a obra mais rápida de viadutos no Distrito Federal. Governador, o senhor teve coragem de realizar o que ninguém fez antes”, afirmou. Ele ainda destacou o impacto positivo do viaduto para os moradores da área.

Além da infraestrutura viária, Ibaneis também anunciou outras melhorias para a comunidade, incluindo o edital para uma nova feira pública, um terminal rodoviário e a sede da administração regional do Jardim Botânico, previstas para o início do próximo ano. Ele também mencionou o avanço dos processos de regularização fundiária, destacando a importância de proporcionar segurança jurídica para os moradores da região.