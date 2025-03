Seis a cada 10 empresários tiveram aumento de mais de 10% nas vendas no carnaval

Vendas no carnaval animaram o comércio: faturamento maior do que em 2024 - (crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

Divulgada em primeira mão, na última quinta-feira (6/3), no programa CB.Poder, uma parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília, a pesquisa do Instituto Fecomércio-DF com lojistas e agentes do sistema de transporte de passageiros indica que seis em cada 10 entrevistados estimam que tiveram um crescimento de mais de 10% no faturamento no carnaval em comparação com a folia do ano passado.

Ao todo, 43% dizem que tiveram aumento de 10% a 20%, e outros 15% apostam em um incremento de 20% a 30%.

Em relação à preparação para os dias de folia, 72% dos lojistas sinalizaram que estavam preparados para atender o aumento da demanda; 16% consideraram o estoque necessário e 12% acabaram considerando insuficiente.

Apesar do aumento do faturamento, a contratação de trabalhadores temporários não seguiu a mesma tendência. Apenas 8% reforçaram o quadro funcional para os dias de folia.

Cultivo da mandioca

O cultivo de mandioca é uma das atividades no campo que mais cresceram no Distrito Federal nos últimos anos. De 921 produtores em 2019, são cerca de 1.920 atualmente, um crescimento de 108%.

De olho no aumento da demanda, a Emater-DF, em parceria com a UnB e a Embrapa Cerrados, tem investido em pesquisa e novas tecnologias nas 54 propriedades rurais que atuam como parceiras. E os primeiros resultados começam a aparecer: na unidade demonstrativa implantada na AgroBrasília, a produtividade do cultivo da mandioca no mulching chegou a 64 toneladas por hectare.

"Após a colheita de hortaliças como tomate, pimentão, pepino, os produtores aproveitam a mesma estrutura plástica e de irrigação, os resíduos de adubação da cultura anterior, para plantar a mandioca. Isso reduz os custos e melhora a produtividade", conta o extensionista Hélcio Henrique Santos.

A mandioca é utilizada tanto no consumo humano quanto na indústria e alimentação animal (foto: Emater/Divulgação)

De olho no Senna Tower

A capital federal vai receber, na semana que vem, os profissionais envolvidos na construção do Senna Tower, empreendimento anunciado como o maior arranha-céu residencial do mundo. A obra, na orla de Balneário Camboriú (SC), terá 228 unidades, com 18 mansões suspensas com áreas de até 563m².

O evento será realizado na quinta-feira da semana que vem, das 17h às 20h30, pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF) e pela Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica (ABMS). As vagas são limitadas.

Novo livro

O salão de encontros do Hotel Meliá, no Complexo Brasil 21, vai sediar, no dia 15, a partir das 17h, o lançamento do livro O Investidor e o Risco, novo livro de Gabriel R. Melo, do Nippur Finance/XP Investimentos.

O livro será lançado em Brasília em 15 de março (foto: Divulgação)

O especialista em mercado financeiro narra a jornada de um investidor que, sem heranças ou atalhos duvidosos, acumulou mais de R$ 3 milhões utilizando estratégias acessíveis de investimento. Para participar da conversa com o escritor, as inscrições gratuitas devem ser feitas em https://escolhainvestirsempre.com.br/inscricao.