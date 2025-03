Polícia prende três foragidos da Justiça em diferentes regiões do DF

As capturas ocorreram durante operações de rotina e abordagens da Polícia Militar (PMDF) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Três foragidos da Justiça foram presos em ações distintas realizadas nesta quinta-feira (6/3) em Ceilândia, São Sebastião e Águas Claras. As capturas ocorreram durante operações de rotina e abordagens da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Leia também: Foragido é preso por violência doméstica após ser amarrado por vizinhos

Em Ceilândia, equipes do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) e do Grupo Tático Operacional (GTOP) 28 capturaram um indivíduo com passagem por homicídio. O foragido foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) para os procedimentos legais cabíveis.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Já em Na Vila do Boa, em São Sebastião, o GTOP 41 do 21º Batalhão de Polícia abordou outro foragido da Justiça, que foi conduzido à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).

Em Águas Claras, o Grupo Tático Ambiental (GTA) abordou um veículo Hyundai Creta e constatou que o condutor possuía um mandado de prisão em aberto. Ele foi levado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).