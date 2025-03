Intenção de consumo das famílias no DF indica otimismo, mas com cautela

Depois da estagnação registrada em janeiro, a Intenção de Consumo das Famílias no Distrito Federal (ICF/DF) teve um aumento de 0,3% em fevereiro, chegando a 107,3 pontos. O índice segue acima do nível de satisfação (100 pontos) e 3,6 pontos acima do indicador em âmbito nacional (103,7) no mesmo mês. Os dados são medidos pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

"Esse resultado mostra que, em relação ao mês anterior, registramos melhora em relação à perspectiva profissional e às condições do emprego atual na nossa capital, enquanto tivemos um pessimismo em relação às condições de acesso ao crédito, bem como no nível de consumo atual, além do momento desfavorável para aquisição de bens duráveis, que são produtos mais caros, como eletrodomésticos e equipamentos domésticos", avalia o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire.

Caso a comparação seja feita com fevereiro do ano passado, o ICF-DF pulou de 103,5 para 107,3. Um crescimento de 3,8 pontos no índice.

"A análise de intenção de consumo no Distrito Federal revela certa cautela das famílias nos últimos três meses, que começou em agosto de 2024, provavelmente interligado ao processo inflacionário e aumento das taxas de juros que impactam o poder de compra. Esse cenário, somado ao nível de endividamento e a inadimplência, continuará impondo moderação aos consumidores e exigirá do setor de comércio e serviços cautela e criatividade para manter o nível de vendas", conclui José Aparecido.

Índice de Intenção de Consumo das Famílias no Distrito Federal (ICF-DF), divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) (foto: Reprodução)

Panorama

Destaques positivos:

Perspectiva profissional

Crescimento de 3,2%, refletindo confiança no mercado de trabalho.

Emprego atual

Aumento de 1,6%, indicando estabilidade no emprego.

Renda atual

Alta de 0,5%, sinalizando melhora na situação financeira.

Perspectiva de consumo

Aumento de 0,4%, demonstrando otimismo com o futuro.

Destaques negativos:

Acesso ao crédito

Retração de 1,7%, indicando dificuldades de financiamento.

Consumo atual

Queda de 1,0%, mostrando cautela nos gastos.

Bens duráveis

Estagnação mensal e queda de 21% em 12 meses, refletindo insegurança em grandes compras.

Novidade no Venâncio Shopping

Um dos shoppings mais antigos da capital federal conta com uma nova superintendente: Cláudia Durães. Com 25 anos de experiência no varejo, a executiva mineira começou em agências de publicidade e em lojas de marcas nacionais.

Cláudia Durães é a nova superintendente do Venâncio Shopping (foto: Divulgação)

Agora, assume o novo desafio com uma a ideia de apresentar uma visão colaborativa ao negócio. "A oportunidade de trabalhar com pessoas e gerar relacionamentos duradouros sempre foi algo muito forte para mim. Foi assim que fui conquistada pelo setor", diz Cláudia.

À frente do Venâncio Shopping, que existe há 48 anos, Cláudia aponta as vantagens do empreendimento: localização estratégica no coração da capital e foco em conveniência. "O Venâncio Shopping é um verdadeiro ícone de Brasília. Temos a missão de seguir inovando e oferecendo as melhores soluções e experiências para os nossos clientes", afirma Cláudia.

Nova embaixadora

A cantora Simone Mendes é a nova embaixadora da Natura nas linhas de maquiagem e perfumaria. "É uma marca que admiro e utilizo há anos. Inclusive, sou cliente assídua de uma consultora de beleza há mais de 12 anos. Fazer parte desta marca tão comprometida e inovadora é, para mim, uma grande honra", afirma.

A cantora Simone Mendes é a nova embaixadora da Natura (foto: Divulgação)

Com forte ligação com a região Centro-Oeste, especialmente por conta do ritmo sertanejo, Simone Mendes acabou escolhida pela marca por conta das letras que ressaltam a liberdade de expressar sentimentos e do empoderamento feminino. A cantora é um fenômeno nas redes sociais, com quase 40 milhões de seguidores.

AGENDA

» O Centro de Convenções sedia amanhã e quarta-feira a segunda edição do Brasil Global Summit, com a presença de líderes empresariais, representantes do setor público, empreendedores, pesquisadores e visionários que estão moldando o futuro com suas ideias e ações.

» O 7º Festival Sesi de Educação será realizado entre amanhã e sábado, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). O evento tem dois grandes destaques: o Seminário Internacional Sesi de Educação, com especialistas do Brasil e do exterior, e a maior competição brasileira de robótica, que servirá como classificatória para o torneio mundial da First, nos Estados Unidos.

» Hoje, dando continuidade às celebrações do Dia Internacional da Mulher, uma série de atividades será realizada no térreo e no 16º andar do Palácio do Buriti. Estão previstos aulão de defesa pessoal, auriculoterapia e palestras.