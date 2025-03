Polícia Civil do DF investiga morte de policial de Goiás

O policial participava do curso Curso de Operações Táticas (COT) da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) - (crédito: Reprodução - Redes Sociais. )

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 5ª Delegacia de Polícia, investiga a morte do policial civil de Goiás Rafael da Gama Pinheiro, que morreu na madrugada deste domingo (9/3), em um hospital particular em Brasília.

Rafael estava internado há dias após ter sofrido um mal súbito durante treinamento aquático com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). O policial participava do curso Curso de Operações Táticas (COT) da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO).

Leia também: Governador de Goiás lamenta morte de policial durante treinamento no DF

Em nota, a PCGO lamentou o ocorrido. “A Polícia Civil de Goiás manifesta profundo pesar pelo falecimento do policial civil Rafael da Gama Pinheiro. Neste momento de dor, a PCGO se solidariza com familiares e amigos desejando força e conforto para seus corações. Que Deus ampare a todos”, publicou nas redes sociais.

O Corpo de Bombeiros do DF também publicou um nota de falecimento. No comunicado, a corporação prestou condolências à família. "Neste momento de oração, em nome dos militares do CBMDF, prestamos nossas condolências desejando conforto e consolo aos familiares, entes queridos e amigos".

O Correio entrou em contato com a família próxima de Rafael, que preferiu não comentar e se manter reservada no momento.