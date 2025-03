Motorista de aplicativo assassinada foi escolhida "por ser mulher"

O assassino da motorista de aplicativo Ana Rosa Rodolfo de Queiroz Brandão confessou o crime e revelou que a escolha da vítima foi intencional. Em depoimento dado à Polícia Civil (PCDF), Antônio Ailton da Silva deu detalhes do crime, cometido em 26 de fevereiro deste ano. "Observei uma mulher estacionada embaixo de uma árvore no estacionamento externo do Conic e imaginei que, por ser mulher, seria mais fácil do que com um homem de conseguir o transporte ou até mesmo de subtrair seus pertences", declarou.

Leia também: Assassino de motorista tentou matar a ex e uma amiga dela no Recanto das Emas

De acordo com a confissão, Antônio alegou que estava embriagado e sob efeito de drogas no dia do crime. Ele contou que passou a noite anterior ao crime consumindo álcool e entorpecentes com pessoas em situação de rua no Conic. Pela manhã, decidiu retornar a Valparaíso (GO), onde morava com a esposa, mas estava sem dinheiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No estacionamento, abordou a mulher e solicitou uma corrida até o destino, e foi informado que o valor seria de R$45. Antônio contou aos agentes que Ana “teria iniciado a corrida por fora do aplicativo”. Durante o trajeto, a motorista, desconfiada do comportamento dele, decidiu mudar o percurso, dirigindo em direção ao Cruzeiro. Próximo à delegacia, ela estacionou o veículo e exigiu o pagamento antecipado e ameaçou chamar a polícia, caso não recebesse. Antônio então pegou um cadarço e começou a estrangulá-la.

Um pedestre que passava pelo local presenciou a cena e questionou o que estava acontecendo. O suspeito então soltou o cadarço e alegou que era "uma briga de casal". Em seguida, Ana tentou escapar pulando para o banco do passageiro, mas Antônio assumiu a direção e acelerou o carro. A motorista reagiu puxando o volante e desferindo chutes nele. Foi nesse momento que o suspeito “efetuou facadas contra a vítima”, mas não se recorda de quantas.

Mesmo ferida, Ana conseguiu desestabilizar o veículo, que colidiu com um meio-fio e teve um pneu estourado. O carro subiu em um gramado e parou. Antônio aproveitou a oportunidade e fugiu a pé. Ele foi capturado pouco depois por um policial de folga.

No depoimento, Antônio afirmou que sua intenção inicial era conseguir dinheiro para comprar mais drogas e negou ter tentado abusar da vítima. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Na noite anterior ao crime, Antônio ainda tentou matar a ex-companheira e a amiga dela asfixiadas. Ambas só conseguiram sobreviver, pois simularam estar mortas. O caso também está sendo apurado.