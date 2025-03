Polícia procura suspeito de um homicídio e de uma tentativa de homicídio em São Sebastião

A Polícia Civil (PCDF) procura Marcelo Adriano dos Santos Gomes, de 38 anos, foragido do sistema penitenciário desde 10 de fevereiro de 2025. Segundo investigação realizada pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), ele é o principal suspeito de um homicídio e de uma tentativa de homicídio, na madrugada de 5 de março, no bairro Residencial Oeste.

De acordo com as investigações, o crime foi motivado por um desentendimento no local. De acordo com a polícia, Marcelo pegou uma arma de fogo emprestada e efetuou pelo menos cinco disparos contra duas pessoas. Uma das vítimas, de 36 anos, foi atingida no tórax e morreu no local. A outra, de 25 anos, foi atingida na perna e encaminhada ao Hospital de Base.

Testemunhas afirmaram que as vítimas não tiveram chance de defesa. A PCDF destaca que o suspeito desfrutava do benefício de saída temporária e solicita a colaboração da população para localizar e prender o foragido. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos seguintes canais: