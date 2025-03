Fumaça encobre céu em partes de Brasília nesta terça-feira

As dezenas de pessoas que voltaram para casa no final da tarde desta terça-feira (11/3) em diversas partes da capital foram surpreendidas por um céu encoberto por fumaça. O cheiro forte tomou conta da área central da capital, na Esplanada dos Ministérios. Leitores também registraram a fumaça no Noroeste.

Fumaça no céu de Brasília (foto: Material cedido ao Correio)

Segundo nota do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a fumaça ocorreu em decorrência de uma Queima Prescrita pelo ICMBio no Parque Nacional de Brasília.

Veja imagens: