4 pessoas morrem e 9 ficam feridas em incêndio criminoso em abrigo em SP

Quatro pessoas morreram durante a madrugada em um incêndio criminoso em um abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade em São José dos Campos (SP). O incêndio foi registrado durante a madrugada desta segunda-feira (10/3) e teve início por volta das 0h em um abrigo localizado na Rua Sebastião Hummel.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu 22 pessoas que estavam no abrigo. Nove foram levadas ao hospital, enquanto duas já foram localizadas sem vida. As demais, não precisaram de socorro.

Ainda durante a madrugada o fogo foi controlado. O prédio passará por perícia e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo a rádio CBN, dois bombeiros ficaram feridos durante o atendimetno da ocorrência. Questionada, a SSPSP não comentou o assunto.

Conforme nota enviada ao Correio pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, uma pessoa foi presa e está à disposição da polícia Judiciária.



















Imagens de circuito interno mostram uma pessoa iniciando o incêndio, que foi criminoso, segundo afirmou o Tenente Coronel Kalczuk da Polícia Militar de São Pauloem entrevista à Tv Vanguarda. "Foi um incêndio criminoso, as imagens comprovam essa situação. De posse dessas imagens, a gente realizou indenticação e prisão desse autor em flagrante. O suspeito já tinha algumas passagens", declarou o policial.

Ainda segundo o tenente, o suspeito estava sob efeito de drogas. A motivação do crime ainda será confirmada após as investigações, mas a princípio, houve uma desavença entre o suspeito e um funcionário do local durante um brechó que pode ter sido a razão do crime, conforme relatado pela autoridade policial.

A prefeitura de São José dos Campos foi procurada, mas ainda não se manifestou.