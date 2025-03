Participação das mulheres no mercado de trabalho aumenta em 2024 no DF

A taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho aumentou no Distrito Federal entre 2023 e 2024. Segundo análise feita pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), 58,3% das mulheres em idade ativa estavam inseridas no mercado de trabalho em 2024 enquanto em 2023 a porcentagem era 57,8%. No entanto, apesar do crescimento, os homens ainda têm maior inserção no mercado, com 73,3% em 2024 e 72,5% em 2023. Os resultados do levantamento foram divulgados nesta quarta-feira (12/3).

A pesquisa mostra ainda que a taxa de desemprego feminina caiu, mas ainda permanece maior do que a taxa masculina. Em 2023, 18% das mulheres economicamente ativa estavam desempregadas. Em 2024, o percentual caiu para 17,3%. Apesar na queda no desemprego entre as mulheres, entre os homens o percentual ainda é menor, com 14,5% da população economicamente ativa masculina desempregada em 2023 e 13,3% em 2024.

Segundo o levantamento, no último ano, o tempo médio despendido na procura por trabalho foi maior entre as mulheres desempregadas, chegando a 11 meses, enquanto entre os homens esse período foi de nove meses.