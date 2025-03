Sarau-Va promove edição especial para visibilidade lésbica em Ceilândia

Para promover o Sarau – VA – Edição Especial Visibilidade Lésbica, Os coletivos Moverments e a Ação Lésbica do Distrito Federal e Entorno se unem ao Distrito Drag neste sábado (15/3). O evento, que tem como objetivo fomentar a cultura lésbica e sapatão no DF, será realizado gratuitamente, a partir das 15h, na Casa Akotirene, em Ceilândia (QNN 23, Conjunto J, Casa 35 – Ao lado da estação terminal do Metrô de Ceilândia). O vento é livre para todos os públicos.

Para o evento, a Casa Akotirene, ponto de resistência negra, tornará um espaço de celebração e resistência também lésbica. Segundo a organização, a edição especial visa promover, também, o diálogo entre a população lésbica e pessoas aliadas. Para isso, poetas e musicistas se reunirão no local garantindo apresentações ao público.

As poetas Bia Blackman, Benedita e Layó e as cantoras Ànna Moura, Ane Êoketu, Beatriz Águida, Haynna, Julia Nara e Sam Defor — das DJs Pesadonas 44 —, Fernanda Jacob e Negra Eve fazem parte do line-up. "O sarau destaca a importância da arte como ferramenta de luta e expressão, reunindo artistas do DF em uma noite de protagonismo e valorização da cultura lésbica e sapatão”, celebrou a produtora Lélia de Castro.

De acordo com a produtora, além de ser um evento cultural, a edição tem uma forte relevância social, alinhando-se à defesa dos direitos da população LGBT+. “A iniciativa visa não apenas a promoção da cidadania, mas também o enfrentamento à discriminação, preconceito e violência motivados por orientação sexual e identidade de gênero. Dessa forma, o evento reforça a necessidade de espaços seguros e acolhedores para a diversidade, reafirmando a luta por direitos e reconhecimento”, completou.

Sobre o Distrito Drag - Criado em outubro de 2017, o Distrito Drag é uma associação civil sem cunho partidário ou religioso, com finalidade de relevância pública e social. Um espaço de auto-organização e autoformação de artistas que visa produzir e difundir a cultura LGBTI+ a partir da arte transformista, na perspectiva de enxergar a cultura enquanto ação política, participando de maneira ativa da cena cultural do Distrito Federal e do Brasil. Instagram: @distritodrag.

Sobre a Ação Lésbica doDF - A Ação Lésbica do DF é a união de vários coletivos e lésbicas autônomas que, há 20 anos, desenvolve atividades com diferentes temáticas em prol da visibilidade lésbica e sapatão no Distrito Federal e entorno. Instagram: @acaolesbicadf.

Sobre o Sarau-Vá- Fundado em 2013, O Sarau-Vá une a complexidade da poesia escrita, corporal, ilustrada e musicada das quebradas do DF. Com mais de 800 edições, o projeto é um dos grandes marcos culturais de Ceilândia e se consolidou uma uma plataforma de impulsionamento das potências e dos talentos periféricos. Instagram: @sarauvozealma.

Sobre a Casa Akotirene- A Casa Akotirene é um Quilombo Urbano localizado em Ceilândia Norte e tem como premissa ser um local de resistência preta, feminina e LGBTQIAPN+. O espaço foi criado no início de 2019, surgindo através da organização de mulheres negras do coletivo Afromanas. O coletivo percebeu a necessidade de um espaço para concretizar ações e dialogar com a comunidade negra local na construção de suas próprias narrativas e desenvolvimento da identidade afro-brasileira. Instagram: @casa.akotirene.

SERVIÇO:

Local: Casa Akotirene – QNN 23, Conjunto J, Lote 35, Ceilândia-DF (próximo à estação de metrô Terminal Ceilândia)

Data: 15 de março de 2025

Horário: 15h

Entrada gratuita

Livre para todos os públicos

Mais informações no Instagram: @acaolesbicadf / @distritodrag