Segurança e acessibilidade no Eixão serão discutidas em audiência pública

Escritores do livro- As trevessias do Eixão. Na foto, wilde Cardoso (chapeu) e Carlos Madson.

A Vara de Meio Ambiente marcou para 20 de março, às 14h15, uma audiência pública para discutir a segurança na travessia do Eixão e dos Eixinhos.

O pedido foi feito pela Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística (Prourb) em uma ação civil em 2024. O evento será realizado no modelo híbrido, com público presencial restrito a convidados, e uma transmissão pelo YouTube do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).

A ação cobra medidas para a melhoria da mobilidade e acessibilidade de pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência. Reforço na segurança das passagens subterrâneas, limpeza e manutenção, redução do limite de velocidade do Eixão de 80 km/h para 60 km/h são outros pontos solicitados. O Distrito Federal e órgãos como Novacap, Detran-DF, DER-DF, CEB e SLU são réus no processo.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho