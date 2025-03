Ibaneis tenta estender reajuste salarial das forças de segurança à polícia penal

O governador Ibaneis Rocha (MDB) enviou, nesta quarta-feira (12/3), um pedido ao governo federal para que a polícia penal passe a fazer parte do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF). A solicitação ocorre para que a categoria possa ser beneficiada com o reajuste salarial das forças de segurança que, até o momento, abrange a Polícia Civil do DF, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o chefe do Executivo sugeriu que os policiais penais façam, agora, "a pressão política natural do processo junto à Presidência da República".

Entenda

O governador enviou a proposta de reajuste de 30%, em média, ao governo federal, em 17 de fevereiro. Agora, a medida deve seguir do Palácio do Planalto ao Congresso Nacional para aprovação e, em seguida, vai para sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta foi assinada na Praça do Buriti, em um evento que reuniu centenas de agentes da segurança pública, deputados distritais, sindicatos e secretários.

Os chefes das corporações que compõem as forças de segurança no DF celebraram o anúncio do reajuste, ainda que não haja confirmações até este momento.