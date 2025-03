DF declara emergência ambiental para combater incêndios florestais no Cerrado

Com a vigência do decreto, diversas secretarias e entidades governamentais devem reforçar o monitoramento, a prevenção e o combate às queimadas - (crédito: Divulgação/Sema-DF)

O Governo do Distrito Federal declarou estado de emergência ambiental entre março e novembro de 2025, conforme o Decreto nº 46.946, publicado no Diário Oficial do DF (DODF) desta quarta-feira (12/3). A medida, assinada pelo governador Ibaneis Rocha, visa intensificar ações de prevenção e combate a incêndios florestais, além de minimizar os impactos das queimadas no Cerrado.

O decreto determina que os órgãos integrantes do Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do Distrito Federal (PPCIF) implementem medidas necessárias para prevenir e reduzir os danos ambientais. A Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal (Sema-DF) será responsável por coordenar as ações, em conformidade com o Decreto nº 37.549/2016, que instituiu o Sistema Distrital de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. Esse sistema é composto por órgãos e entidades do DF, forças militares e órgãos federais, que atuam para otimizar recursos e reduzir a incidência de queimadas no Cerrado.

Com a vigência do decreto, diversas secretarias e entidades governamentais devem reforçar o monitoramento, a prevenção e o combate às queimadas, priorizando a contratação emergencial de brigadistas florestais, o monitoramento de áreas de risco, ações educativas de conscientização, e medidas de contenção, como a abertura de aceiros e a fiscalização contra queimadas irregulares.