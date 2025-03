GDF lança programa de intercâmbio no Reino Unido para estudantes da rede pública

MR Marina Rodrigues

GDF proporcionará intercâmbio para cem estudantes da rede pública do DF - (crédito: Foto: Divulgação/Biotic)

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou o lançamento do programa Pontes para o Mundo, que proporcionará a 100 estudantes da rede pública uma experiência de intercâmbio educacional gratuita no Reino Unido. A iniciativa, conduzida pela Secretaria de Educação do DF (SEEDF), tem como objetivo ampliar as oportunidades de aprendizado, promover o desenvolvimento profissional e fortalecer a formação integral dos jovens, preparando-os para um mercado de trabalho cada vez mais globalizado.

Os interessados em participar devem acompanhar o lançamento do edital de seleção, que será divulgado em breve pela Secretaria de Educação do DF. Todas as inscrições deverão ser realizadas diretamente nas secretarias das escolas públicas. Poderão se inscrever alunos entre 16 e 18 anos, regularmente matriculados na 2ª série do ensino médio ou na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) das escolas públicas do DF.

A primeira edição do programa ocorrerá entre setembro e dezembro de 2025, com duração de 17 semanas. Durante esse período, os alunos selecionados terão aulas em instituições britânicas renomadas e participarão de visitas técnicas e imersões culturais na Inglaterra e no País de Gales. Além de aperfeiçoar o domínio do inglês, os estudantes terão contato direto com metodologias educacionais inovadoras e novas perspectivas profissionais.

Processo seletivo



Ao todo, 70 vagas serão destinadas a estudantes da EPT, enquanto 30 serão reservadas para alunos do ensino médio regular. A distribuição será feita proporcionalmente entre as 14 Coordenações Regionais de Ensino (CREs), garantindo que todas as regiões do DF tenham estudantes contemplados.

A seleção levará em conta os seguintes requisitos: desempenho acadêmico, com média mínima de 7 pontos nas disciplinas da 1ª série do ensino médio; frequência escolar, com presença mínima de 80% nas aulas; conhecimento em língua inglesa, sendo avaliados por meio de um teste baseado no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (nível A2).

O processo seletivo será realizado em duas etapas. Primeiro, os candidatos serão avaliados com base no histórico escolar. Em seguida, os 300 melhores colocados participarão de uma prova de proficiência em inglês. A nota final será composta pela soma do desempenho no teste de idioma e na média escolar. Os 100 primeiros colocados garantirão a vaga no programa.

Parcerias internacionais

A iniciativa será implementada em quatro fases, abrangendo planejamento e seleção, imersão internacional, retorno e multiplicação do conhecimento e avaliação e expansão. Para viabilizá-la, a Secretaria de Educação do DF firmou parcerias estratégicas com instituições educacionais britânicas e representações diplomáticas. Em janeiro deste ano, a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, e a equipe do programa viajaram ao Reino Unido para formalizar acordos e alinhar a estrutura do intercâmbio.

Durante a visita, a equipe se reuniu com Catherine Lewis, diretora do NPTC Group of Colleges, no País de Gales, para assinar um Memorando de Entendimento, que estabelece diretrizes sobre os estudos, hospedagem e demais atividades dos alunos brasileiros.

Os estudantes terão aulas e experiências práticas em diversas áreas do conhecimento, distribuídas entre instituições renomadas, como NPTC Group of Colleges — Neath Campus (ensino médio acadêmico e vocacional), Warwickshire College Group — Trident Campus (automotivo e engenharia), Moreton Morrell Campus (agricultura), Royal Leamington Spa Campus (digital e negócios) e Llandarcy Campus (esportes).

Além do aprendizado acadêmico, os participantes terão apoio completo para hospedagem, alimentação e adaptação cultural, bem como acompanhamento psicológico e pedagógico durante todo o intercâmbio.

Programa em expansão

A expectativa do GDF é que o Pontes para o Mundo transforme a trajetória dos participantes, proporcionando não apenas aprendizado técnico e acadêmico, mas também desenvolvimento pessoal e social. A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, ressaltou que a experiência permitirá aos jovens vivenciarem outras culturas e ampliarem sua visão de mundo.

Por sua vez, o governador do DF, Ibaneis Rocha, celebrou a iniciativa e destacou seu impacto, afirmando que esse será um dos maiores investimentos na educação pública do DF e que o objetivo é proporcionar aos estudantes da rede pública as mesmas oportunidades oferecidas a alunos de escolas particulares.

Além do intercâmbio para o Reino Unido, o GDF já estuda a expansão do programa para outros países. Segundo a secretária de Educação, há planos para incluir novos idiomas no projeto, permitindo que, no futuro, estudantes possam realizar intercâmbios em países onde se falam francês, espanhol e japonês, idiomas oferecidos pelo Centro Interescolar de Línguas (CIL).

Com informações da SEEDF.