Motorista bêbado bate em viaturas da PM estacionadas e carro pega fogo

Uma ocorrência de acidente de trânsito, inicialmente sem gravidade, se transformou em uma grande dor de cabeça para a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Por volta das 6h deste sábado (15/3), a corporação foi acionada para atender a uma colisão entre um caminhão de transporte de verduras e um Fiat Doblo branco, em frente ao Shopping JK, em Taguatinga.

Durante o atendimento da ocorrência, um Citroën Xsara bateu violentamente contra as duas viaturas da PMDF que estavam paradas. Imediatamente, o automóvel começou a pegar fogo. O motorista, 30 anos, que apresentava sinais de embriaguez, ficou em estado de choque dentro do veículo, sem reagir.

Os policiais conseguiram retirá-lo do carro poucos segundos antes das chamas tomarem conta do Citroën e ele não se feriu. Militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF) foram acionados e, com linhas de mangueiras, efetuaram o combate ao fogo, extinguindo-o.

Veja vídeo do momento em que o veículo bate e pega fogo:

O condutor do Citroën foi submetido ao teste do etilômetro, que confirmou a ingestão de álcool. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à 12ª Delegacia de Polícia.

No primeiro caso, da colisão entre o caminhão de transporte de verduras e um Fiat Doblo branco, relatos iniciais indicaram que o condutor do Fiat teria fugido após o impacto. Duas viaturas da PMDF foram empenhadas para garantir a sinalização da via e auxiliar na remoção do caminhão, que não conseguia se deslocar.