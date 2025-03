Homem é preso com maconha e arma falsa no Recanto das Emas

A abordagem foi na quadra 603 do Recanto das Emas, após a PMDF receber informações de tráfico no local - (crédito: PMDF)

Um homem foi preso após ser flagrado pela Polícia Militar (PMDF) com porções de maconha no Recanto das Emas. Os militares do Grupo Tático Operacional do 27º Batalhão (Gtop 47) e do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) abordaram o suspeito na tarde desta nesta sexta-feira (14/3), na quadra 603, após receberem denúncias de venda de entorpecentes no local.



De acordo com a PMDF, a cadela Safira, do BPCães, realizou uma varredura no local e encontrou, ainda, mais porções da droga. Além do material, os policiais localizaram uma arma de fogo falsa, uma munição de calibre 38, duas balanças de precisão e R$ 1,2 mil em espécie. O homem foi encaminhado para a 27ª Delegacia de Polícia.