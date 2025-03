Dois homens são presos por tentativa de homicídio, tráfico e posse de armas

Dois homens foram presos suspeitos de tentativa de homicídio, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, em Samambaia.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada após denúncias de um homem que estaria baleado na Quadra 317. Ao chegar no local, os militares identificaram que a vítima já estava sendo socorrido Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). Testemunhas disseram ter presenciado uma briga entre a vítima e dois suspeitos próximo a um estabelecimento conhecido por ser ponto de drogas. Durante o conflito, foram ouvidos disparos.

No local, os policiais encontraram um dos suspeitos e uma grande quantia em dinheiro escondida em um dos cômodos do espaço. O segundo suspeito foi localizado nas proximidades de uma residência ao lado do comércio. Ele possuía tornozeleira eletrônica e alegou ser funcionário do estabelecimento. Na casa, os militares acharam um saco preto contendo dois revólveres e cinco porções de cocaína.

Foi constatado que os dois homens, de 32 e 44 anos, já possuíam antecedentes criminais por posse ou porte ilegal de arma de fogo, receptação e roubo a transeunte. Vasculhando o local, a PMDF encontrou:

Na ocorrência, foram apreendidos:

- Sete munições calibre .357 intactas;

- Cinco cartuchos de munição calibre .38 intactos e um deflagrado;

- Cinco porções de cocaína;

- Uma balança de precisão;

- Duas máquinas de cartão de crédito;

- Embalagens para acondicionamento de drogas;

- R$ 7.300,00 em espécie.

- Dois revólveres calibre .38;