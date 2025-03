Batida no Eixo Monumental deixa duas pessoas feridas

A via S1 precisou ser parcialmente interditada durante o atendimento às vítimas - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Duas pessoas ficaram feridas após dois carros Renault Clio colidirem, na noite deste domingo (16/3), na Via S1 (Eixo Monumental), próximo à quadra 10 do Cruzeiro Velho, sentido Esplanada dos Ministérios.

Na chegada, as equipes de socorro do Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontraram os dois veículos: um Renault Clio prata e um cinza. Duas pessoas que estavam no segundo veículo necessitaram de atendimento médico.

O condutor, um homem de 37 anos, apresentava um edema na cabeça e queixava-se de dores nas costelas. Uma criança de 8 anos sofreu uma luxação no tornozelo esquerdo. Ambas as vítimas foram transportadas conscientes e orientadas para o Hospital de Base (HB).

A via S1 precisou ser parcialmente interditada durante o atendimento às vítimas. A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pelo local.