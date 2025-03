Inscrições para o Programa Jovem Senador 2025 estão abertas até abril

Estudantes de outra edição do Programa Jovem Senador, aproveitando o dia no Senado Federal. - (crédito: Foto: Jotta Casttro/SEEDF)

De hoje até 30 de abril, as inscrições para o programa Jovem Senador 2025 estão abertas. O programa Jovem Senador tem como objetivo incentivar a reflexão dos estudantes sobre política, democracia e cidadania, além de proporcionar o conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Legislativo brasileiro. Durante o evento, os jovens senadores vão poder entender o funcionamento do processo legislativo, debater propostas e elaborar sugestões que podem tornar-se projetos de lei.

A primeira etapa do programa é a realização de um concurso de redação com o tema “Emergência climática: pense no futuro, aja no presente”, onde as redações são avaliadas pelas secretarias estaduais de Educação. O texto deve ser produzido em sala de aula, com a orientação de um professor ou orientador de qualquer disciplina, ter entre 20 e 30 linhas e ser escrito em folha comum, seguindo as diretrizes do Guia de Redação 2025, que está disponível no site do Senado.

Podem se inscrever alunos matriculados em qualquer modalidade do ensino médio da rede pública, com até 19 anos completos, até 31 de dezembro deste ano. A escola deverá escolher a melhor redação e enviar para a sua Coordenação Regional de Ensino (CRE). O texto escolhido deverá ser transcrito na folha de redação oficial do concurso e encaminhado à CRE junto da ficha de inscrição.

A comissão julgadora do Senado escolherá a redação do Jovem Senador 2025 de cada estado e do Distrito Federal no dia 13 de junho. O anúncio dos vencedores será no dia 27 de junho.

Para demais informações, acesse o edital no site oficial do Senado.