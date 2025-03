Cem alunos da rede pública do DF realizarão intercâmbio no Reino Unido

O programa “Pontes para o Mundo” selecionará cem estudantes da rede pública do DF para uma vivência educacional internacional no Reino Unido de forma gratuita. A iniciativa é do Governo do Distrito Federal (GDF).

A primeira edição do projeto ocorrerá entre setembro e dezembro deste ano. A experiência terá a duração de 17 semanas na Inglaterra e no País de Gales. Podem participar os estudantes de 16 a 18 anos, matriculados na segunda série do ensino médio.

Os alunos que desejarem participar devem se inscrever nas secretarias das escolas. A seleção levará em conta o histórico escolar, com base nas notas da primeira série do ensino médio.

Na segunda etapa, um teste de proficiência em inglês, somente os 300 melhores estudantes serão convocados. Para a classificação final, será somado o resultado da segunda etapa com a média escolar. Os 100 primeiros colocados garantirão a vaga.

O programa do GDF, de caráter permanente, foi criado visando fortalecer ainda mais a formação educacional, além de promover a internacionalização dos alunos da rede pública do DF.

“Nós estamos lançando esse programa para dar essa oportunidade aos nossos alunos de fazerem um intercâmbio completo, gratuito, custeado pelo governo”, diz o governador Ibaneis Rocha

E ainda destaca: “Eles terão seguro, dinheiro para alimentação, hospedagem e apoio psicológico. Será uma experiência única para nossos estudantes, e estamos apenas começando o programa”, completa.