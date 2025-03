CLDF define integrantes da CPI do Rio Melchior nesta terça (18/3)

Estão definidos os cinco integrantes, titulares e suplentes, da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Rio Melchior na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). O presidente e vice serão definidos na terça-feira (18/3) em reunião extraordinária que acontecerá às 15h no plenário da Casa.

Os membros do colegiado foram indicados pelos partidos e blocos parlamentares da CLDF. Os titulares são Paula Belmonte (Cidadania), autora do requerimento da CPI, Gabriel Magno (PT), Joaquim Roriz Neto (PL), Rogério Morro da Cruz (PRD) e Daniel Donizet (MDB). Seus suplentes são, respectivamente, Max Maciel (Psol), Chico Vigilante (PT), Thiago Manzoni (PL), Martins Machado (Republicanos) e Hermeto (MDB).

Apesar de ter sido apresentada em 2023, a CPI do Rio Melchior entrou numa fila junto a outros requerimentos de CPI protocolados e só recebeu sinal verde para ser instalada há um mês, no dia 18 de fevereiro. O objetivo é apurar as responsabilidades pela poluição daquele corpo d’água, situado entre as regiões administrativas de Samambaia, Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol.

O Melchior responde pelo abastecimento de 1,3 milhão de pessoas no Distrito Federal. No entanto, está enquadrado, desde 2014, na classe IV da legislação brasileira, que é a mais permissiva, autorizando que suas águas sejam destinadas aos usos menos exigentes, como o lançamento de efluentes. A situação preocupa a comunidade que mora perto do rio e, também, ambientalistas e tem sido abordada por vários deputados distritais ao longo dos últimos anos.



*Com informações da Agência CLDF