Inscrições abertas para oficina de construção de instrumentos musicais

Estão abertas as inscrições para a Oficina Gratuita de Construção de Instrumentos Musicais a Partir de Materiais Recicláveis, em São Sebastião, no dia 29 de março. O evento, destinado a crianças, adolescentes e adultos, é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, em parceria com a Associação Ludocriarte, uma brinquedoteca comunitária que realiza atividades com o público infantil e infantojuvenil da região.

As inscrições estão abertas até o fim das vagas e podem ser feitas por meio de um formulário on-line. A oficina será feita no dia 29, das 14h às 18h, na brinquedoteca da Quadra 103, conjunto 05, casa 1, em São Sebastião.

O participante deve levar materiais como tampinhas de garrafa, canos de PVC, chaves, garrafas plásticas, entre outros objetos recicláveis.

Serviço

Oficina de Criação de Instrumentos Musicais a Partir de Materiais Recicláveis

Data: 29/3

Local: Associação Ludocriarte - São Sebastião, Quadra 103, conjunto 05, casa 01

Horário: 14h às 18h

Contato: (61) 33391976

Público-alvo: Crianças, adolescentes e adultos

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepCi7lk7_aqpMfJPBMzTn5axkjrjTpLIn5yEevXG7UK4cu_w/viewform