Um filhote de tamanduá-mirim nascido no Zoológico de Brasília já pode ser visitado pelo público. Ainda sem nome, ele é o segundo filho do casal Pitica e Jujubo, que também teve Amendoim no final de 2023. O mais novo integrante da família nasceu no último dia 25 de janeiro, e agora pode oficialmente ser visto pelos visitantes do zoológico.

A equipe multidisciplinar do Zoológico de Brasília, composta por veterinários, biólogos e tratadores, monitora constantemente o desenvolvimento do filhote. Os profissionais avaliam sua alimentação, crescimento e comportamento, garantindo que ele receba todos os cuidados necessários para um desenvolvimento saudável.

Conservação

O nascimento desse filhote é uma conquista significativa para os programas de conservação da espécie. O tamanduá-mirim, encontrado em diversas regiões da América do Sul, enfrenta ameaças como a perda de habitat devido ao desmatamento, atropelamentos e ataques de cães.

O tamanduá-mirim é um animal solitário, conhecido por sua habilidade em escalar árvores em busca de formigas e cupins, sua principal fonte de alimentação. Possui uma língua longa e pegajosa, que pode atingir até 40 centímetros, facilitando a captura de insetos. Além disso, as fêmeas costumam carregar os filhotes nas costas até que eles se tornem independentes, o que ocorre por volta dos seis meses de idade.

O Zoológico de Brasília segue com seus projetos de educação ambiental e conscientização sobre a importância da preservação da fauna silvestre. A chegada do novo filhote reforça a necessidade de proteger os ambientes naturais e promover a convivência harmoniosa entre os humanos e a vida selvagem.

* Com informações do Zoológico de Brasília