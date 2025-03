Vídeo: PMDF resgata cobra cascavel em condomínio de Sobradinho

Uma cobra cascavel (Crotalus durissus) foi resgatada em Sobradinho pela Polícia Militar (PMDF) com a ajuda do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).

A equipe foi acionada para atender à ocorrência na Quadra 203, Conjunto 2, no Condomínio Alto da Boa Vista, após uma moradora identificar o réptil nas proximidades de uma residência. No local, os policiais realizaram o manejo seguro do animal, garantindo assim a segurança dos moradores e do animal. O resgate ocorreu na madrugada desta terça-feira (18/3), por volta das 4h20.

Confira o vídeo:

Após avaliação, a cobra foi devolvida ao seu habitat natural em uma área preservada. A PMDF reforça a importância de acionar as autoridades ao identificar animais silvestres em áreas urbanas, evitando riscos à população e aos próprios animais.

*Estagiária sob supervisão de Malcia Afonso