Idosa é atropelada no SIG e levada em estado grave ao Hospital de Base

Bombeiros atendem ocorrência de idosa atropelada no Setor de Indústrias Gráficas - (crédito: Caio Ramos CB/DA Press)

Uma idosa foi atropelada por um carro na tarde desta terça-feira(18/3) na quadra 4 do Setor de Indústrias Gráficas. A vítima, de 66 anos, teve traumatismo cranioencefálico, estava inconsciente, porém, com sinais vitais estáveis, de acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF). Ela foi encaminhada em estado grave ao Hospital de Base.



O motorista, um idoso de 81 anos, conduzia um Chevrolet Montana e estava no local. Segundo testemunhas, ele estaria desatento e teria ultrapassou o sinal vermelho, culminando no atropelamento da mulher.

“O sinal estava fechado, o motorista deve ter achado que o sinal abriu e ultrapassou. O outro carro até buzinou, mas não conseguiu impedir”, disse uma das testemunhas que presenciou o acidente.

O CBMDF atendeu a ocorrência com duas viaturas.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso