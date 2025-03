Obras da Escola Classe 425 de Samambaia estão em fase final

Com as obras em fase de acabamento, a Escola Classe 425, em Samambaia, irá atender mais de 600 estudantes da educação infantil aos anos iniciais do ensino fundamental.

A área total da construção tem 4.464,82 m², divididos entre 3.696,37 m² da escola e 768,45 m² da quadra coberta.

A nova estrutura conta com 18 salas de aula, espaços dedicados a reforço escolar, artes, laboratórios, biblioteca, auditório, cozinha, depósito, parquinho, refeitório e sanitários. Além disso, 30 vagas de estacionamento estão sendo construídas, visando atender à comunidade escolar.

A escola funcionava em instalações provisórias desde 1991 e as obras começaram em 2022. Após a conclusão, os estudantes retornam à unidade, uma vez que foram alocados temporariamente em outras escolas da região.

Com informações da Agência Brasília