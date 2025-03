Cerca de R$200 mil em drogas são apreendidos em operação no Areal

Um homem foi preso e cerca de R$200 mil em drogas foram apreendidos na região do Areal. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na ação, os militares encontraram 1 kg de Skank, 700 gramas de cocaína e 430 comprimidos de ecstasy, além de porções já fracionadas para venda.

A operação, que ocorreu na noite desta segunda-feira (17/3), contou com a participação das equipes do GTR, GTOP 22, Águia 22 e GTOP 37, que, a partir de informações de inteligência, identificaram o esquema de tráfico de drogas com atuação em Taguatinga e Águas Claras.

Durante a ação, também foram encontrados R$ 18.666 em espécie, duas balanças e materiais usados para embalar as drogas. Além dos entorpecentes, foi apreendido, também, um veículo Hyundai Creta 2024, que seria utilizado para o transporte da mercadoria.

O suspeito foi encaminhado para a 12ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi autuado por tráfico de drogas.