Rollemberg fala das expectativas para o mandato como deputado federal

As expectativas para o mandato após dois anos de governo foram temas debatidos no CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — nesta terça-feira (18/3), que teve como convidado o ex-governador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF). Às jornalistas Denise Rothenburg e Ana Maria Campos, ele falou sobre o trabalho à frente da Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércioe os projetos que abraçará ao assumir o mandato de deputado federal.

Rollemberg contou que pôde ter uma visão ampla e profunda dos desafios globais causados pela emergência climática e das oportunidades que o Brasil tem para liderar essa agenda. “Desde o início, uma das principais demandas foi a necessidade de regulamentação para garantir segurança jurídica aos investidores nacionais e estrangeiros. Trabalhamos intensamente junto ao Congresso Nacional para aprovar a regulamentação do mercado de carbono no final do ano passado e agora avançamos na criação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões”, completou.

Como deputado federal, a prioridade será ajudar o governo do presidente Lula a avançar nas conquistas sociais. “O Brasil obteve crescimento econômico, redução do desemprego e da desigualdade social, mas há desafios no Congresso devido à base parlamentar reduzida. Com minha experiência como ex-líder do PSB na Câmara e no Senado, pretendo contribuir para a articulação política, garantindo apoio a projetos fundamentais para o país. Uma das pautas mais importantes é a isenção do Imposto de Renda Pessoa Físca (IRPF) para quem recebe até R$ 5 mil, uma medida essencial para melhorar as condições da classe média brasileira”, ressaltou.

Rollemberg pontuou que o diálogo com os parlamentares, especialmente os da Comissão de Orçamento, será essencial para viabilizar essa medida sem comprometer as contas públicas. “Nosso sistema tributário ainda é injusto, e essa isenção pode ampliar o consumo da classe média, impulsionando a economia nacional. Em meio às incertezas da geopolítica global, o Brasil tem uma posição privilegiada de segurança jurídica e relações diplomáticas estáveis, o que pode fortalecer ainda mais nosso desenvolvimento econômico”, concluiu.

