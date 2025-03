MPDFT inspeciona Estádio Mané Garrincha antes do jogo Brasil x Colômbia

A Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) esteve no Estádio Nacional Mané Garrincha para verificar as condições de segurança para a partida entre Brasil e Colômbia. O jogo, que ocorrerá nesta quinta-feira (20/3), às 21h45, será válido pela 13ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O público esperado é de 70 mil pessoas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Eduardo Sabo, coordenador da comissão e procurador distrital dos direitos do cidadão, destaca alguns avisos para os torcedores que forem assistir a seleção brasileira no estádio: “Cheguem cedo. Haverá salas de acolhimento para mulheres e crianças, e vale destacar que não será permitido que o torcedor permaneça nas escadas de acesso aos assentos por questões de segurança”, orienta por último.

A inspeção ocorreu nessa segunda-feira (17/3).

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso