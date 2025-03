Vendas no varejo no DF acumulam alta de 6,2% em 12 meses

O volume de vendas do comércio varejista do Distrito Federal apresentou aumento de 6,3% em janeiro, considerando o acumulado dos últimos 12 meses. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC-DF), do IBGE. No mês, 15 das 27 unidades da Federação registraram crescimento, com destaque para Amapá ( 13,1%), Tocantins ( 4,6%) e Mato Grosso ( 3,1%). Já entre os estados que pressionaram negativamente o resultado nacional estão Sergipe (-3,9%), Roraima (-3,5%) e Alagoas (-2,0%).

No DF, quando a comparação do desempenho do setor é feita considerando os meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025, o volume de vendas registrou queda de 1,2% em janeiro na comparação com o mês anterior. A retração, no entanto, ocorreu após um crescimento expressivo de 4,2% em dezembro, impulsionado pelas compras de fim de ano e pela injeção do 13º salário na economia.

Apesar do resultado no DF, e do fato de a CNC ter revisto para baixo o desempenho do setor em âmbito nacional, o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, está otimista em relação à capital do país. "Acreditamos na possibilidade de o comércio local manter uma certa estabilidade. A economia do DF tem características próprias, com uma base forte no funcionalismo público; e recentes registros de queda no desemprego são fatores que sustentam o consumo na região", avalia Aparecido.

Impactos da PEC da Segurança no comércio e nas empresas

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, irá abrir a reunião do Conselho Deliberativo da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), hoje, na sede da instituição, em Brasília. A intenção do CACB é promover um diálogo entre os presidentes das federações sobre a segurança no país, que impacta diretamente no comércio e nas empresas, que sofrem com golpes cibernéticos, roubos de cargas e assaltos. A PEC da Segurança deve ser encaminhada neste mês para apreciação do Congresso.

Ministro Ricardo Lewandowisk, vai falar sobre a PEC da Segurança (foto: Reprodução)

Divisões ideológicas precisam ser superadas

O primeiro Ciclo de Debates da CACB, em 2025, receberá o ex-ministro Aldo Rebelo para falar sobre um novo ciclo de desenvolvimento para o Brasil. Ele vai levar para o debate a discussão que propõe em seu livro O Quinto Movimento: propostas para uma construção inacabada. À coluna, Rebelo defendeu que esse novo movimento deve unir o país para superar três grandes desafios. "Precisamos retomar o desenvolvimento, reduzir as desigualdades e construir e consolidar a democracia", diz. Alfredo Cotait Neto, presidente da CACB, ressalta que o Brasil precisa retomar uma agenda de desenvolvimento que supere divisões e coloque o interesse nacional acima das disputas ideológicas. "O Quinto Movimento, proposto por Aldo Rebelo, traz uma reflexão necessária sobre como fortalecer nossa soberania, gerar crescimento econômico e reduzir desigualdades. Na CACB, acreditamos que o diálogo com grandes pensadores e lideranças políticas é fundamental para impulsionar um futuro próspero para o país", afirma.

Servidor, é hora de acertar as contas com o Leão

A Secretaria de Estado de Economia disponibilizou aos servidores do Governo do Distrito Federal (GDF) os comprovantes de rendimentos referentes ao exercício de 2024. A consulta ao documento pode ser feita no Portal do Servidor, por meio do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGHRHNET). O comprovante é fundamental para a declaração do Imposto de Renda de 2024. O prazo definido pelo governo federal é de 17 de março até 30 de maio.

O que você faria se ganhasse R$ 1 milhão?

Pela primeira vez desde que foi instituído, o prêmio principal do Programa Nota Legal será de R$ 1 milhão. Faltam dois meses para o primeiro sorteio de 2025, marcado para 21 de maio. A Secretaria de Economia vai distribuir R$ 3,5 milhões em prêmios. No geral, serão sorteados 12,6 mil bilhetes. O setor econômico do Distrito Federal que mais contribui com a emissão de cupons fiscais para o programa é o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios: supermercados, farmácias e restaurantes e similares.

Capacitação para sair do ciclo de violência doméstica

Projeto Elas com Elas promove capacitaççao de mulheres em situação de vulnerabilidade econômica (foto: Maurenilson Freire/cb/d.a press)

A violência contra a mulher continua sendo um dos maiores desafios sociais no Brasil e no DF. Em 2024, a Central de Atendimento à Mulher — Ligue 180 — registrou 23.148 atendimentos, um aumento de 37,1% em relação ao ano anterior (Clique aqui e veja onde pedir ajuda). Com o intuito de quebrar ciclos de violência e promover a emancipação feminina, o Centro de Estudos para o Desenvolvimento das Cidades — nossaMarka criou o Projeto Elas Com Elas. O programa oferece capacitação profissional em diversas áreas, com o objetivo de garantir a autonomia financeira e preparar as participantes para o mercado de trabalho. O 9º ciclo de capacitação terá início no sábado, 22 de março, e beneficiará cerca de 150 mulheres da Ceilândia, Estrutural e Gama. A próxima etapa deve acontecer daqui a dois meses. As informações sobre as cidades contempladas e como se inscrever serão divulgadas no site www.elascomelas.com.

Brasília Game Festival

Brasília se prepara para sediar, em maio, o Brasília Game Festival. Com investimento de R$ 4 milhões, o evento reunirá 60 estúdios de jogos de todas as regiões do Brasil. A organização estima a geração de mais de mil empregos, entre diretos e indiretos, movimentando setores como o de tecnologia, de turismo e de serviços na capital. Durante o evento, desenvolvedores independentes terão a oportunidade de apresentar seus jogos ao público e engajar futuros fãs, fortalecendo a conexão entre criadores e jogadores. Essa dinâmica beneficia empreendedores do setor, que ganham visibilidade e feedback para aprimorar seus projetos. "O Brasília Game Festival visa impulsionar ainda mais esse setor na região, além de incentivar a formação de talentos, o surgimento de novas empresas e fortalecer as já existentes", destaca Leonardo Reisman, secretário de Ciência e Tecnologia do DF. O evento é em parceria com o Instituto Conecta.